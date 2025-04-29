卡尼領自由黨逆轉勝！BBC：川普威脅成加國大選關鍵

加拿大總理卡尼 在渥太華自由黨選舉之夜向支持者致意。他領導的自由黨在本次大選中成功逆轉勝。（路透）

2025/04/29 14:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司 （BBC） 分析指出，加拿大自由黨在領袖卡尼 （Mark Carney） 帶領下，於聯邦大選中上演驚奇逆轉，成功延續執政。這場數月前看似不可能的勝利，主要得益於選民對美國總統川普言行的強烈反彈。

BBC點出此次選舉的幾個關鍵面向。首先，川普的威脅無疑主導了選戰氛圍。川普針對加拿大的關稅威脅及損害其主權的言論，迅速將領導力與國家經濟存亡推上選戰火線。卡尼巧妙地將此轉化為選戰主軸，將選舉描繪成一場對抗川普的國家保衛戰，他多次警告選民，川普意圖「摧毀我們，讓美國控制我們」。

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相較之下，保守黨領袖博勵治 （Pierre Poilievre） 則較少直接提及川普，而是聚焦國內議題，如高漲的生活成本和住房危機，以此攻擊執政近十年的自由黨。BBC 引述接近川普的加拿大企業家奧利里 （Kevin O'Leary） 的看法，他承認卡尼「成功利用了加拿大人對美國的不滿，轉移了國民對其施政缺失的注意力」。

BBC特別點出卡尼這位政壇新人的非凡崛起。年初時，卡尼仍是位沒有任何民選公職經驗的前央行行長。然而，在前總理杜魯道 一月突然辭職後，卡尼抓住時機迅速贏得黨內領導權並接任總理，創下加國歷史。卡尼首次以參選人身分面對全國選民，便成功贏得國會議席，並帶領自由黨取得超乎預期的勝利。他善於利用國民對經濟前景的普遍焦慮，強調自己過往協助加、英兩國度過金融危機的經驗。當川普宣布對進口汽車加徵關稅時，卡尼更以總理身分直接與美方交涉，成功向選民展示其處理國際危機的能力。

再者，保守黨雖席次大增，卻依舊與勝利失之交臂。初步計票顯示，保守黨得票率約達41%，預計能將國會席次從120席大幅提升至149席，此成績本身相當亮眼。然而，由於加拿大進步派選民在此次選舉中策略性地將選票集中投給自由黨，導致保守黨的整體支持度仍不足以贏得執政權。對於幾個月前民調還一度領先的保守黨而言，這無疑是一次苦澀的挫敗，也讓外界關注其未來走向及領導層的穩定性。

BBC觀察到左翼小黨在此次選舉中的潰敗，尤其是新民主黨 （NDP）。初步結果顯示，新民主黨的得票率從上次大選的18%暴跌至僅約5%。領導該黨近八年的辛格 （Jagmeet Singh） 不僅未能保住自己的國會席次，更宣布將辭去黨魁職務，坦承這是個「令人失望的夜晚」。綠黨的得票率也近乎腰斬。安格斯里德研究所主席庫爾（Shachi Kurl）表示，川普的言論是促使許多傳統左翼選民放棄小黨、轉而支持自由黨以阻止保守黨上台的關鍵因素。相較之下，主張魁北克主權的魁人政團 （Bloc Québécois） 則大致保住了約8%的基本盤。BBC總結指出，這場選舉深刻反映了外部因素（特別是美國政治）如何影響加拿大國內政局，並可能重塑其政黨版圖。

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