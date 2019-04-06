時代雜誌：川普求美中貿易協議 暫緩對台F-16V軍售案

2019-04-06 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕《時代雜誌》（Time）報導引述3名美國政府官員表示，在中美尚未達成貿易協議之前，川普政府將暫緩對台灣F-16V戰鬥機的軍售案。這決定引起美國政府內部人士的擔憂，總統川普可能為求與中國達成貿易協議，對北京的態度軟化。

《時代雜誌》報導，這3名美國官員匿名發言，因為他們無權公開討論此事。這些匿名官員4日透露，川普政府暫時擱置對台軍售的決定並沒有讓台灣方面感到驚慌失措，台灣官員仍然相信，在美國和中國達成協議後，華府仍會批准這項對台軍售案，且台灣認為，緩和美中貿易戰的緊張局勢，對台灣較為有利。

美國如果要對台軍售，必須經由國會批准。據一名美國政府官員稱，川普政府尚未將對台軍售案向國會提出，且國務院反對最新對台軍售案，還要求舉行跨部會會議，以確定美國是否可以對台出售M1艾步蘭（Abrams）戰車。

報導提到，此軍售案將是美國自1992年以來，首次向台灣出售F-16新式戰機。《時代雜誌》認為，川普政府為求美中達成貿易協議，而暫緩對台F-16戰機的軍售案，形同再次向中國低頭。

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