川普暫緩對台軍售F-16V？ 外交部、國防部澄清：無擱置情形

2019-04-06 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕《時代雜誌》（Time）報導引述3位匿名的美國政府官員表示，在中美尚未達成貿易協議之前，川普政府將暫緩對台灣F-16V戰鬥機的軍售案，對此，外交部和國防部都發表聲明澄清。

外交部聲明稿指出，台美關係緊密友好，美國總統川普上任以來，美國政府高層已多次公開重申「台灣關係法」，美方並已兩度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。我國政府向美方正式提出採購F-16V戰機的「發價書需求信函」後，也持續就該案與美方保持密切協調聯繫。美國正在進行相關審查程序，並無擱置的情形。

外交部強調，近期中國軍機穿越台灣海峽中線的挑釁舉措，在在彰顯我強化空防能力的重要性。未來政府亦將持續在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

國防部也發布聲明指出，美國基於「台灣關係法」與「對台六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。有關空軍新式戰機採購案，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），目前按規畫進行中，進度正常，媒體報導並非事實，特此澄清說明。

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