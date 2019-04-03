批WHO「事事聽命中國」 外交部：今年WHA獲邀機率不高

2019-04-03 12:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）將於5月登場，世衛組織（WHO）日前以「兩岸不和解」為由，表示台灣不用期待獲邀。外交部今天直言情勢困難，WHO主動邀請我方出席「機率不高」，我方對於WHO事事聽命於中國不予苟同，也已第一時間表達我方的強烈遺憾和不滿，對方則回應表示瞭解我方立場。

針對今年5月即將舉行的WHA，世衛組織發言人林德梅耶在回應台灣媒體詢問時指出，今年若沒有「兩岸諒解」，不用期待台灣能獲得WHA邀請函。

外交部國組司司長陳龍錦今天對此表示，WHO態度的確如上週媒體報導內容所述，WHO幹事長譚德塞今年主動邀請我方出席的機率不高。陳龍錦說，我方對於WHO「事事聽命於中國」不予苟同，也已第一時間表達我方的強烈遺憾和不滿，對方則回應表示瞭解（understand）我方立場。陳龍錦同時強調，政府會持續加強國際洽助工作，呼籲WHO秉持醫衛專業邀請我與會，預期未來國際上會有更多友我聲音出現。

據了解，我方自去年大會結束後開始，就一直密集和友邦與其他國家聯繫，多管齊下推動台灣參與可能性，「除了一個會員國，沒有任何國家因為自身考量反對台灣參加WHA」。例如由我國友邦於日內瓦WHO駐團組織的「台灣之友」（Friends of Taiwan），就已經致函給WHO，3月中旬也有國際醫衛組織領導人私下致函，均為表達支持我方有意義參與大會。

我國政府也洽請友邦向秘書處提案，敦促幹事長邀請我方出席，提案程序正在進行中。除了致函和提案，衛福部長陳時中日前則表示，無論是否獲邀都會再次率團前往日內瓦，和各國重要醫衛人士交流。知情人士指出，國際挺台動能強，台灣推案當然希望聲音被國際重視，目前不排除以任何手段發聲，「所有做法都在評估選項內」。我國曾於2004年發動冗長辯論並進行票決，國內也不乏意見領袖希望看到政府更積極的爭取動作。

友台國際人士則分析指出，WHO立場其實不是沒有轉變，據轉述他們也認同WHO應該基於專業、廣納參與成員，展現包容性，但因看到中國在國際場域的各種蠻橫作為，相當擔憂北京用類似抗議手段阻撓議事進行。若干國家意見則也不希望干擾議事，但認為台灣訴求應該獲得適當討論。

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