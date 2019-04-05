劉柏君號召網友正名 外交部讚聲：她來自台灣！懂？

2019-04-05 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕劉柏君（別名索非亞）是《通靈少女》原型人物，她上月在紐約聯合國總部領取「國際奧會女性與運動獎」，因不滿台灣被矮化為中國一省，昨特地於臉書發文澄清，引發網友熱情響應，外交部長為此也在推特上直言，「為什麼要錯誤地說她來自中國的一省而毀了這一切？她來自台灣！懂？」

劉柏君上月更被《富比士》評為2018年國際體壇最具影響力女性，並獲頒國際奧會女性與體育獎，但聯合國婦女權能署張貼劉柏君的自述時，卻將她國籍附註台灣為「中國一省」，劉柏君獲悉後在臉書呼籲網友一起發聲「我很榮幸得獎，我是台灣人，請幫我一起發聲：Taiwan is NOT a province of China」（台灣不是中國的一省）。

外交部也在推特上發文響應，據臉書專頁「Taiwan in Auckland」指出，推文中最後一段「She is from Taiwan. Period.」很有意思，因為period有許多含意，在這裡則是屬於一個句子或聲明之後，是用來強調最終結果，若將這句轉換為網路用語，就可翻成「她來自台灣！懂？」因此外交部推特上的整段翻譯內容便是「非常棒的成就，我們誠摯地恭喜她。但是為什麼要錯誤地說她來自中國的一省而毀了這一切？她來自台灣！懂？」

劉柏君上月被《富比士》評為2018年國際體壇最具影響力女性，並獲頒國際奧會女性與體育獎。（翻攝自U.S. Department of State Global Sports Mentoring Program）

劉柏君因不滿台灣被矮化為中國一省，特地於臉書發文澄清，引發網友熱情響應，外交部也推文響應，意外引發討論。（圖擷自「Taiwan in Auckland」臉書）

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