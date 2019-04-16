共機繞台後美發布軍售 蔡總統：來得及時

2019-04-16 09:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國防安全合作署（DSCA）15日發布國務院批准155億台幣對台軍售案。總統蔡英文今天對此表示，這項軍售「來得及時」，因為昨天共軍機艦動態對破壞台海與區域穩定，破壞現狀，不是負責任區域大國應該做的。

美國軍方15日發布新聞稿指出，國務院已批准可能對台軍售案，估計計畫費用為5億美元（約台幣155億），內容包含目前在路克空軍基地的F-16戰機飛行員訓練計畫及維護及後勤維護支援。該軍售案目前是先通過國務院批准並通知國會，並不代表已完成銷售。

蔡總統今天出席遠景基金會與美國哈德遜研究所共同舉辦的「印太安全對話」研討會，受訪時對此表示，這項軍售宣布「來得及時」，因為昨天共軍機艦動態對破壞台海與區域穩定，破壞現狀，不是負責任區域大國應該做的。

蔡總統也感謝國軍全程監控掌握情勢，讓我們保衛國家信心更強化。蔡總統並重複，「國土主權一寸不讓，民主自由永遠堅持」。蔡總統說，美國這項軍售包括持續在路克基地培訓我國空軍飛行員，希望將來可以強化，讓空軍飛行員品質持續保持穩定，和世界上優質空軍都有同樣品質，對我們國防非常重要。

不過對於媒體提問問及民進黨初選民調可能輸給前行政院長賴清德？蔡總統僅回應說，這兩天大家忙的都是外交國防，初選不是今天的重點。對於賴清德呼籲約束網軍，蔡總統則說網路上有很多支持者，但「不能把支持者貼標籤說是拿錢辦事的網軍，網路上有些攻擊和反映意見，當事人也可以做參考」。

而對於國民黨初選、高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘可能宣布參選等問題，蔡總統也僅說「這件事情就尊重他（郭），國民黨的事情就不方便評論」。

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