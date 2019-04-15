蔡總統批中國軍機擾台：台海及區域穩定現狀的最大威脅

2019-04-15 23:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於中國軍機今日中午再度擾台，蔡英文總統今透過臉書不滿表示，北京頻繁的軍事活動，已經是台海及區域穩定現狀的最大威脅。她重申，國土主權寸步不讓，民主自由堅守不退。

國防部表示，中國空軍「空警五〇〇」預警機、「轟六K」轟炸機、「運八」軍機、「蘇愷三〇」及「殲十一」戰機等多架各型機，今日中午自中國南部起飛，航經巴士海峽赴西太平洋進行「遠海長訓」，隨後取道巴士海峽、宮古海峽二路徑返航，成「繞台」之勢。

蔡英文今晚在臉書表示，今天中午，中國軍機再次進行所謂的「遠海長航」，飛經台灣和鄰近國家周邊，全程受到我國海、空軍嚴密監控，共軍動態無所遁形。

蔡總統並謝謝國軍弟兄姊妹們專業、迅速的應變，有效捍衛了國家的空域海疆，還有我們每一個人的安全。

蔡英文也強調，北京頻繁的軍事活動，已經是台海及區域穩定現狀的最大威脅。我們要守護家園和國人自由民主的未來，也會和區域夥伴密切合作，信守我們對印太地區和平、安全及穩定的共同承諾。

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