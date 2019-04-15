回應共機又現身 小英在AIT脫稿批中國升級軍事行動

2019-04-15 18:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國軍機今天中午又現身台灣周邊海域上空，蔡總統今天下午出席美國在台協會（AIT）台灣關係法40年友誼慶祝酒會，在提及台美對印太區域安全穩定與和平的共同承諾時，罕見脫稿演出，直言中國近來升級區域中的軍事行動，對台海與區域穩定造成挑戰。

美國在台協會（AIT）今天在台北內湖新館舉行「台灣關係法 & AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑、前眾議院議長保羅萊恩與美國慶賀團均出席紀念。

蔡總統致詞時首先說，台美之間享有禁得起時間考驗的永續夥伴關係，歸功於在場與不在場許多友人的貢獻，她對此表達感謝之意。

蔡總統也特別提及40年前起草並通過「台灣關係法」的美國國會議員，總統引用當時參與的參議員杜爾在1979年的辯論內容說明，「台灣關係法」不只是一項政策，更是「對自由民主價值的承諾」，而這項承諾確立了台美夥伴關係，讓台美成為區域與世界中不可或缺的良善力量。

杜爾在1979年3月7日國會辯論中說，「如果不是以守護自由和獨立來解決台灣問題，我們的盟友、現今面臨壓迫的各地人民，以及仰賴美國阻絕強大激進聯盟的國家，他們都將無法寄望未來能安全穩定、並享有自由選擇權」。

蔡總統宣示讓台美永續夥伴關係「更上一層樓」，讓台灣成為連結亞洲和世界的區域中心，如此一來「民主燈塔才能為企盼自由的人民帶來希望曙光」。

蔡總統也呼應美國印太戰略說，在瞬息萬變的世界中，鮮少有恆定不變的事情，其中之一是「我們對印太地區和平安全和穩定的共同承諾」。

此時，蔡總統罕見脫稿談及中國，直言中國近來升級區域中的軍事行動，事實上就在今天，中國軍機再次出海，且飛經巴士海峽與宮古水道，對台海與區域穩定造成挑戰。

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