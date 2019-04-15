共機又來繞台演訓 軍事專家：武力展示意義高

2019-04-15 19:02

〔記者羅添斌／台北報導〕中國今天又派出多架軍機編組繞台演訓，軍事專家、國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，共軍空軍為了提升對第一島鏈以外及南海邊緣的武力投射能力，正積極朝「遠征型空軍」轉型，因此自2017年起，類似由多機種混合編組的「體系化」長程打擊機羣所實施的遠海長航訓練逐漸成為常態。

他說，尤其是2018年1月1日共軍新版「軍事訓練大綱」正式頒佈實施後，更是要求空軍要增加「實戰化、體系化」長航訓練的頻率。

揭仲說，值得觀察的是，在新版「軍事訓練大綱」正式頒佈實施後，共軍空軍的年度最大規模的「紅劍」系列體系對抗演習的實施時間有從2017年以前的11月提前至6月舉行的跡象。因此，共軍空軍為了準備「紅劍」演習，在6月前可能會頻繁地演練類似15日這種「實戰化、體系化」長航訓練。

揭仲也表示，15日的遠海長航訓練中所出動的機型雖不少，但2017年11月曾出現的IL-78空中加油機與Su-30的組合卻未見到，在機羣本身的威脅度方面，算不上是歷來最強。但比較值得注意的是，共軍重新恢復了自去年5月25日後即暫停迄今的「繞島巡航」。

揭仲認為，鑒於「繞島巡航」航線的軍事意義較小、武力展示意義較高的特性，不排除是共軍自3月31日派戰機越過海峽中線後，另一個藉由武力展示、強化訊息的動作。

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