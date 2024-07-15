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川普遭槍擊後首度受訪！死裡逃生、振臂高呼原因全都說了

美國前總統川普遭槍擊後首度受訪，說明當時自己死裡逃生、振臂高呼都有其原因。（美聯社）

美國前總統川普遭槍擊後首度受訪，說明當時自己死裡逃生、振臂高呼都有其原因。（美聯社）

2024/07/15 10:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓州造勢場合遭槍擊受傷，他在遇襲後首次接受媒體採訪，透露他準備在共和黨全國代表大會上發表的演講，目前已完全改寫，並說明當時自己死裡逃生、振臂高呼都有其原因。

《華盛頓檢查者報》（Washington Examiner）報導，川普說，他18日在共和黨大會發表的演講會很精彩，如果沒有發生槍擊案，演講重點內容會放在批評拜登的政策，但如今已完全改變。

川普表示，在槍擊案發生後，全國各地不同階層、不同政治觀點的相關人士都打電話關心，讓他感到這是一個將整個國家、甚至全世界團結在一起的機會，因此他希望利用這場歷史性的時刻，讓全國團結起來。

川普透露，他之所以死裡逃生，是因為自己當時轉過身來，看著顯示出各種造勢演講資料的螢幕，如果他當時沒有這麼做，現在就無法受訪了。

川普指出，當秘勤局（Secret Service）人員將他帶下台時，他突然振臂高呼是有原因的。川普說，他站起來那一刻看到人群沒有動靜，很難描述那種感覺，但他知道全世界都在看著自己，他必須讓大家知道自己沒事，「美國會繼續前進，我們在前進，我們很強大。」

另外，川普向集會上為了保護家人而喪命的50歲消防員康普雷托（Corey Comperatore）致哀，並向受傷住院的支持者達奇（David Dutch）、科本哈弗（James Copenhaver）致意。

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