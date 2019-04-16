大言不慚！ 共機擾台挑釁 國台辦竟瞎扯民進黨的錯

2019-04-16 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機15日下午又現身台灣周遭海域，我國防部則強調，全程派遣機、艦嚴密監偵掌握與應處。沒想到國台辦對於共機擾台挑釁一事，宣稱是解放軍的正常安排訓練，還瞎扯「民進黨當局欺騙誤導台灣民眾，藉機挑動兩岸對立」。

針對共機15日下午兵分兩路接近台灣外海，國台辦發言人馬曉光今（16日）指出，「中國人民解放軍近期的訓練演練，是年度計劃內的正常安排，旨在維護國家主權與領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益」。

馬曉光甚至把問題推給民進黨，宣稱「民進黨當局欺騙誤導台灣民眾，藉機挑動兩岸對立，升高兩岸對抗，繼續破壞兩岸關係與台海和平穩定的圖謀不會得逞。任何人、任何勢力不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強能力」。

中共空警500預警機、轟6K轟炸機、運8軍機、蘇愷30及殲11戰機等各型機多架，15日經巴士海峽前往西太平洋遠海長航訓練，分批自原路徑及宮古海峽返航。國防部強調，中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦嚴密監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，籲請國人安心。

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