抗共軍擾台 美宣布對台154億軍售

2019-04-17

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕中國持續強化對台「文攻武嚇」力道，多架共機前天更兵分兩路繞行我外圍空域。美國國防安全合作署（DSCA）則於美東時間十五日宣布，美國國務院批准一項總金額五億美元（約新台幣一五四．三億元）的可能對台軍售案，持續供我國F-16戰機飛行員在美國受訓，並用於相關維護及後勤支援。國防部評估，此案顯示美方對我國國防安全的高度重視。

美高度重視我國防 有助防禦

美國國防安全合作署透過新聞稿表示，此項可能的軍售內容，包含繼續在美國亞利桑那州路克基地，培訓我國F-16戰機飛行員，並提供我F-16戰機維修料件、燃油等後勤支援項目。而此軍售項目，將有助我國增進安全與防禦能力，並繼續做為政治穩定、經濟進步和軍事平衡的區域重要力量，也不會破壞軍事平衡和對美造成不利的軍事影響。

美國國務院已批准這項對台軍售案，並通知美國國會。如果此案完成軍售作業程序，將是美國總統川普上任後第三度對台軍售，也是連續三年提供我方防衛性軍需或援助。不過，美國國防安全合作署表示，此為依法提交可能的軍售通知，並非代表已完成軍售作業。

川普上任後 第3度對台軍售

國防部說明，美方此軍售案正執行「知會國會」程序，可望在一個月後生效。國防部發言人陳中吉表示，此案屬於「持續案」，對我國戰機後勤、戰術熟稔具正面效益。

我F-16戰機飛官在美國空軍路克基地受訓已逾廿年，由於該基地逐步換裝F-35戰機，F-16戰機相關訓練能量，將移至同樣位於亞利桑那州的土桑國民兵基地進行，我空軍預計年底完成遷移作業。

蔡總統昨出席「印太安全對話」研討會，致詞與受訪時都提及上述軍售，並表示這項軍售宣布「來得及時」，尤其近期共軍機艦動態破壞台海與區域穩定，不是負責任區域大國應該做的事情。總統並重申，國土主權一寸不讓，民主自由永遠堅持。

美台近三年軍售

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/