第三方審議委員會胎死腹中 學者：修數位偵查法 添檢警火力

為鞏固中共滲透事證，國內情報單位促成立「第三方審議委員會」。（資料照片）

2024/07/15 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共滲透樣態多元，不少國安案件舉證不易，情報單位為鞏固事證，曾經提議由國安局、陸委會、軍情局共同成立「第三方審議委員會」，針對滲透成員及犯罪事實提供分析。不過，據透露，該案最後因行政機關認為窒礙難行，也因國安會不同意而胎死腹中。學者建議，不如加速研修「數位偵查法」，提供檢警足夠火力，偵辦中共滲透。

知情官員指出，過去要舉證某人是中共間諜，往往有賴國安局、軍情局人員指認，但國安單位人員不能曝光身分，也不方便開庭指認，相關單位就希望能否由陸委會派人去指認、出庭，然後情資由國安局或軍情局提供，認為要成立「第三方審議委員會」。

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不過，官員指出，情報人員不能出庭露面無可厚非，但國安局主任秘書或相關主管，又不是第一線查察匪諜的情報人員，調查局、國安局都有一般行政人員，為何不能去開庭，反而找陸委會公務員去開庭，幫忙指控這個人是間諜，這不是非常奇怪嗎？他強調，國安案件偵辦查處的是司法機關，陸委會僅是一般行政機關，所以後來此案胎死腹中，並未成立「第三方審議委員會」，陸委會也未加入。

南台科大財經法律研究所教授羅承宗受訪表示，「行政程序法」有「機關協助」相關規定，行政機關為發揮共同一體之行政機能，應於其權限範圍內互相協助。這件事沒什麼「第三方」，因為「第三方」仍是行政機關；所謂規劃成立「第三方審議委員會」，充其量是把相關單位找來提供協助，也不是什麼第三方。

羅強調，偵辦國安案件最棘手的是，要如何抓到受中共指揮、資助的證據，尤其透過虛擬貨幣、暗網方式更難抓。目前檢警調要進行數位偵查並沒有法源依據，應該要制定「數位偵查法」來抓金流，要給檢調有足夠的武器，能夠偵辦中共滲透。

羅談及，在情報流部分，目前僅監聽手機而已，但現在很多訊息是用網路封包，中共若透過微信群組下指令，檢調機關難以掌握和蒐證，這個問題至今沒有解決。

他建議，從法制面來看，與其設置這種機關協力、號稱「第三方」的委員會，法務部倒不如加快研修「數位偵查法」，這樣檢警調才能蒐集到更多的犯罪證據。

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