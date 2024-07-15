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補交作業了！黃國昌再試圖解釋反質詢 釣出林志潔「給建議」！

針對大法官尤伯祥要求解釋反質詢定義，黃國昌15日提出補充答辯書，並於臉書公開內容，釣出林志潔（見圖）在底下留言表達看法。（資料照）

針對大法官尤伯祥要求解釋反質詢定義，黃國昌15日提出補充答辯書，並於臉書公開內容，釣出林志潔（見圖）在底下留言表達看法。（資料照）

2024/07/15 22:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月10日憲法法庭召開國會擴權法案釋憲案的暫時處分準備程序庭，立院機關代表、民眾黨團總召黃國昌因在庭上未能回答反質詢定義，被大法官尤伯祥要求補書狀說明。今天（15日）黃國昌表示已提出補充答辯書，並於臉書公開內容，不過有不少網友直言看完還是沒回答到問題，陽明交大法律學者林志潔也被釣出來在底下留言表達看法。

黃國昌今天在臉書丟出整整13頁的補充答辯書內容，「依據憲法法庭準備程序中大法官諭示，今天已提出關於暫時處分的補充答辯書，希望回應大法官的疑問。同時，也重述我們對程序的疑慮與疑義。作為機關代表人，我已盡力依照要求提出書狀補充陳述，也希望大法官能秉公做出決斷。」

他接著說：「至於許多朋友關心的『反質詢』的定義，其實前一次的狀紙我已經闡明，然而，既然大法官希望補陳書狀，那麼作為機關代表人，我也負責任地再提出。不過我想，相對於文字，建議大家可以看看留言中的影片，應該能對於反質詢有更清楚快速的理解。我始終堅信，唯有透過不斷辯證，才能將民主的根紮深，讓民主更為深化。」

貼文一出，不少網友表示，「看完還是沒回答官員何來的反質詢問題」、「所以反質詢定義到底是什麼？」、「你是寫給法律人看的還是寫給小草看的？」、「洋洋灑灑13頁根本沒回答到問題」、「你們難道不覺得『不斷的辯證，才能將民主的根扎深，讓民主更為深化』，這個不斷辯證的動作最起碼應該在你們三讀之前嗎？」、「講是補交作業，其實也只是殘缺作業冰山一角，但那原始作業，可是被倉促強推的國家法案啊！」

林志潔也被釣出來在底下留言，「學長好，依照您的邏輯，反質詢要處罰的要件設計，實應加上『意圖規避質詢之回答義務，對行使合法且合理質詢職務之委員，為辱罵、責難、詰問行為，或無故提出與質詢無關之問題者，為反質詢』。既然必須寫這麼多來解釋什麼叫反質詢，可見依照目前通過的條文，確實可能有大法官所擔心的，構成要件不明確，入人於違法行為的危險。請您卓參。」

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