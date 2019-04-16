參訪我空軍基地 美眾議員：支持台灣繼續維繫自由民主

2019-04-16 13:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕4位美國聯邦眾議員現正訪問台灣，紀念「台灣關係法（TRA）」立法40周年。據悉，議員團此行除了參訪台灣文經建設，也訪問台灣空軍基地。眾議員強森（Hank Johnson）今天說，AIT新館是象徵美台長久友誼的堅固堡壘；眾議員貝肯（Don Bacon）則說，台灣是個自由的國家，國會跨黨派支持台灣繼續維繫自由民主繁榮。

美國眾議院科學、太空和技術委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson）等4位美國聯邦眾議員現正訪問台灣，預計在台停留5天。據悉議員團此行除了晉見蔡總統、外交部長和國防部長，也參訪台灣文經建設並訪問台灣空軍基地，了解台灣空防現況。

遠景基金會與美國哈德遜研究所今天共同舉辦「印太安全對話」研討會，談論如何深化台美關係，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、美國眾議院前議長保羅‧萊恩均出席，台美國會議員也出席座談，會前接受媒體聯訪。

來自喬治亞州的民主黨美國聯邦眾議員、民主黨籍強森（Hank Johnson）說，他很榮幸此次訪台紀念TRA立法40年，也很開心參加「印太安全對話」，可以更了解印太區域所面對的共同挑戰；強森也提到昨天有幸造訪AIT新館，並說到新館這個堅固堡壘，象徵台美之間長久的友誼。

來自內布拉斯加的美國聯邦眾議員、共和黨籍貝肯（Don Bacon）則說，美國熱愛自由也尊重人權，這些也是台灣所享有的價值。貝肯說，台灣是個自由的國家，尊重市場經濟和個人權利，這在亞洲、甚至全世界之中，都可以說是閃耀的成就；他對台灣社會的動能和經濟活力、創新活力印象深刻 ，因為這些是「享有自由的人民才能展現出來的」。貝肯也強調，美國國會跨黨派支持台灣，繼續維繫台灣的自由、民主與繁榮。

來自加州的美國聯邦眾議員、民主黨籍卡巴赫（Salud Carbajal）則說，美國和台灣之間的關係，奠基於共享價值，這包括民主與自由市場，同時希望台美經貿關係能繼續深化加強。卡巴赫說，他們也非常高興看到台灣展現民主精神，未來也希望美國能像台灣一樣，「有天選出一個女性總統」。

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