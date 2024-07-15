共諜案多輕判 法界盼公正第三方作證

為鞏固中共滲透事證，國內情報單位促成立「第三方審議委員會」。（資料照）

2024/07/15 05:30

〔記者陳彩玲、陳鈺馥／台北報導〕中共對台滲透樣態日益多元，近期許多國安案件，法官常因檢調無法有力證明滲透來源具中國情報人員身分，或提不出詳細金援方式，因此判決無罪。法界人士認為，國內各情報機關應強化整合，除進行滲透來源的身分核實，追蹤資金流向，也應成立公正第三方單位提供客觀分析及證明給法院參考，才能鞏固事證，將共諜定罪。

金流 滲透來源 舉證困難

國安案件起訴後，對於滲透來源，組織成員及資金流向常是法庭攻防重點，但調查局派員作證時，就有法官曾質疑，調查局偵辦共諜案，作證者又是調查局的人，此舉有「球員兼裁判」的疑慮。

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曾偵辦多起國安案件的檢察官坦言，證明滲透來源身分是現在執行案件上最困難的問題之一，希望能有情報機關願意協助，「抓到共諜後，總不可能發函給國台辦，希望他們協助提供身分資料」。另一名資深調查官指出，近期內部開始檢討，究竟是法官的認知問題，還是蒐證不夠完備。他表示，很多時候只能依據通訊監察、被告供述等間接證據佐證。此外，現今中共時常透過地下通匯、虛擬貨幣等方式掩飾資金來源，也是辦案一大難關。

事實上，國內情報單位一度欲共同成立「第三方審議委員會」，只要檢調機關在偵辦國安案件過程中，發現相關滲透來源或組織成員的資料存有疑義時，即可請求召開此審議委員會，在各專家學者討論下，提出客觀分析和證明，供給法院參考，但最後胎死腹中。

律師郭明翰表示，檢調偵辦共諜案時，發現疑似被外洩的國家軍事機密、公務秘密等，都需要經過特定機關本於專業職能，提供意見予法院認定被告的罪責，滲透來源或組織成員的身分虛實，也應比照辦理；且許多檢察官、法官缺乏國安專業，設立專責核實單位，刻不容緩。

有資深檢察官提出，調查局為掌握中國情勢發展動向及最新實況，一九八八年出版「中國大陸綜覽」，至今已多次編修，書中記載許多中共中央組織人事、中國主要社會團體等，陸委會、海基會也應該效仿，讓檢調單位在偵辦案件時能有依據，也具公信力。

陸委會回應，陸委會於二○一一年即已委請學者完成「中國大陸對台工作組織體系與人事」的委託研究，並印製專書分送各相關行政機關、司法檢察機關、國立大學、地方政府等參考。今年委請學者進行第三次改版，已於今年五月間分送各機關參考使用。

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