美發布對台軍售 國安人士：台美空軍交流首度檯面化

2019-04-16 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作署（DSCA）15日發布新聞稿指出，國務院已批准155億台幣對台軍售案，內容包含目前在路克空軍基地的F-16戰機飛行員訓練計畫、維護及後勤維護支援。有不具名國安人士指出，美方此刻宣布對台軍售案，突顯台美軍售常態化，安全伙伴關係緊密，另外也突顯了台美空軍交流首度檯面化。

根據《中央社》報導，該國安人士表示，此次是川普政府在蔡政府上任後第三度宣布對台軍售，顯示美方對台灣國防安全高度重視，同時突顯台美軍售關係已經朝著「常態化」發展。日前蔡英文和華府智庫視訊時強調台美是「永續夥伴關係」，美國國務院也在AIT搬入內湖新館的前後對外宣布對台軍售案，國安人士認為，這在某種程度上是力挺蔡英文說法。

另外，國安人士指出，此次美國政府宣布的軍售案內容為台灣空軍飛行員赴美訓練計畫，而這項計畫一向不曾在檯面上討論，同時也具有軍事合作意涵，可說是首度公開，讓台美空軍交流首度檯面化，形同向外界宣告台美軍事合作上除了武器銷售、後勤維修、情報分享之外，還包含了武器使用訓練及戰術交流等關鍵人員訓練領域。

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