罷樑連署查對 民團：若剔除13000份連署書將質疑基市選委會中立性

公民團體「拆樑行動」發言人李晏蓉指出，若基市選委會有膽直接剔除掉13000份連署書，導致第二階段罷免連署不成立，她不禁質疑基市選委會到底是不是中立的行政機關，還是國民黨與謝國樑的打手。（記者俞肇福攝）

2024/07/15 19:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會與基隆市選舉委員會對於查對罷免基隆市長謝國樑連署書的標準有不同看法，市選委會開會後決議發給罷樑連署人的查詢函9種狀況將予以刪除；對此，公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，若基市選委會有膽直接剔除掉13000份連署書，導致第二階段罷免連署不成立，她不禁質疑基市選委會到底是不是中立的行政機關，還是國民黨與謝國樑的打手。

李晏蓉指出，市選委會質疑連署書應有明確的評斷標準，她指出，針對同一筆跡代簽或偽刻印章部分，市選委會若以此理由寄送查詢單給當事人，且當事人未回覆做為剔除標準，她認為非常不合理。

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李晏蓉再度重申，連署過程中十分堅持要由本人填寫、即使有少數民眾因書寫不便而由他人代填資料，最後簽章欄位也是由本人簽名或蓋章。

依照民法第三條的規定「使用文字之必要者，得不由本人自寫，但必須親自簽名」，可見文件可由他人填寫、本人簽名，市選委會要以前、後字跡不一做為判定不合格的理由、更聲稱未回函便要直接剔除，實在感到荒唐不已，查對責任應由主管機關積極進行，而非消極要求人民回應，填寫連署書的動作已代表罷免意願的確實。

寄送查詢單給當事人並非先例，基隆選委會卻偏偏要做出「未回函就剔除」的全台首例，難道沒有居住在戶籍地的、或是剛好暫時離開戶籍地的基隆人民就要被剝奪罷免的權利嗎？

李晏蓉強調，基隆市選委會有膽量剔除一萬三千多份罷樑連署書所代表的民意，導致第二階段需要補件，甚至未通過，人民絕對會百分之百懷疑基隆選委會未遵守行政機關的中立原則，只是淪為國民黨及謝國樑的打手。

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