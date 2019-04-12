確定了！團結優先 民進黨彰化第一選區立委提名…

2019-04-12 20:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕團結優先！民進黨彰化縣第一選區立委提名作業，今天經過協調後，確定由縣議員陳秀寶出線，前鹿港鎮長黃振彥退選。陳秀寶強調，她會全力以赴，打贏選戰！

今天的協調會由民進黨提名策略小組中部負責人林佳龍居間協調，黃振彥以大局為重，自動棄選；黃振彥強調，民進黨需要團結來打贏選戰，他會全力幫忙輔選，拉抬民進黨的氣勢。

陳秀寶說，感謝黃振彥的成全，她會全力以赴，她的家族長期從事運輸界，將有來自全國運輸界的相挺，會全力打贏選戰。

彰化縣立委共分4個選區，民進黨內登記結束，只有第一選區有黃振彥、陳秀寶兩人登記，原本如果協調不成的話，就要進行民調，今天協調結果出爐，確定陳秀寶出線。

陳秀寶是前立委陳進丁的女兒，原本要爭取立委補選提名，最後由黃振彥出線，黃振彥在今年立委補選一役輸給國民黨提名的前副縣長柯呈枋。

柯呈枋才剛當選第一選區的立委，除了在和美鎮成立服務處，也即將在鹿港鎮設立服務處，展現爭取連任的企圖心。由於柯呈枋在立委補選時，在鹿港鎮輸給黃振彥，因此，前進鹿港鎮設立服務處，就是要明年的立委選舉做好準備。

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