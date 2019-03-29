震撼！前彰化市長邱建富 退出民進黨立委初選

2019-03-29 15:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是民進黨立委初選領表登記截止日，前彰化市長、民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富，在截止登記前關鍵時刻，做出重大決定宣布放棄登記、退出黨內立法委員初選，他決心以肩負彰化縣黨部輔選為主，呼籲大家團結支持民進黨提名人選，堅定捍衛台灣民主信心！

邱建富聲明全文，「建富自市長卸任後，即膺任彰化縣黨部主委，在未來2020年立委大選，建富透過交叉比對民調方式，與黨內現任立委的民調相比是全國唯一勝出的。台灣是一個民主國家，民進黨是一個具有中心價值的民主政黨，任何人都有權力參選，爭取透過黨內民主機制產生候選人，這對民進黨來說是一件很平常的事情。

但過去為爭取黨內提名，黨內同志經常因互不相讓、甚至惡言相向，在初選過後必然傷痕累累難以撫平，種下日後大選不確定因素。

今天為顧及黨內的團結與和諧，建富在經過長考後決定退出黨內初選，顧全2020年大選黨部必須負起操盤重任，為促進黨內團結延續執政！力保國會多數，確保台灣民主自由的延續。

2018年9合1的大選讓民進黨陷入低迷，建富深知現在是民進黨最脆弱的時刻，團結都不一定會贏，如果不團結一定輸！懇請大家支持真正的本土政黨，支持本黨的候選人！唯有民進黨才能真正捍衛台灣民主信念，拒絕一國兩制，凝聚台灣自主共識。

最後！希望黨內同志在初選的過程中以和為貴，放下彼此的成見，為台灣的未來，創造一條更寬闊的道路。

再次深深感謝大家過去對建富的支持！期待在未來的道路一起努力與您同行。」

邱建富放棄登記的動作，爭取連任的現任立委黃秀芳指出，她相信，正因為民進黨有真正的黨內民主，也因此能發展出真正的團結，邱建富主委擔任過8年彰化市長，接任縣黨部主委後，在大選、補選期間都不遺餘力，為民進黨推出的候選人輔選，她在此感謝邱建富主委為了民主進步黨在彰化的付出。

黃秀芳指出，2020是一場艱難的選舉，她也和邱建富主委秉持著相同的信念，相信邱主委可以帶領大家團結一心，重新得到人民支持。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/