違背「選縣長就不選立委」諾言 陳歐珀：為顧全大局

2019-03-29 17:36

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣籍立委初選今天登記截止，除了前宜蘭縣副縣長黃適超，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財與現任立委陳歐珀也趕在登記最後一天，到縣黨部完成登記，立委初選呈現三強之爭。但外界質疑，陳歐珀曾表明「參選縣長就不選立委」，參加初選沒誠信，陳歐珀說，為了顧全大局，他才會選擇跳脫個人考量參選。

黃適超早在本週一就完成登記，黃建財與陳歐珀則是今天下午才登記，黃建財與支持者一路高喊「讓專業的來，宜蘭才有未來」的口號，一路前往縣黨部；陳歐珀則相對低調，沒有支持者陪同，也未喊口號，只與夫人徐慧諭一起到縣黨部登記。

外界質疑，陳歐珀登記參與立委初選，違背去年參選縣長時，「選縣長就不選立委」的諾言，他說，去年參選縣長之後，他深刻的體會到，宜蘭的鄉親內心的焦慮與期盼，需要民進黨更靠近民意，宜蘭是民主聖地，這席立委民進黨一定要保住，為顧全大局，他才會跳脫個人與黨派的考量，承擔起責任參選。

對於黃適超呼籲陳歐珀爭取不分區立委，陳歐珀說，民進黨對不分區立委的人選，都有通盤性考量，例如弱勢團體或學者專家，他是一個區域型的立委，從不考慮爭取不分區。

而黃建財當初選主委時，公報也上曾表明「當主委就不再參選公職」，誠信也遭到質疑，黃建財則說，基於黨務中立的立場，他已向縣黨部請假，只要能夠在初選出線，他會辭去主委，團結黨內力量，為民進黨贏得立委大選。對於陳歐珀違背諾言登記初選，他則說，依照民進黨初選機制，沒有規定違背諾言，就不能參與初選，只要有意為黨服務，他都支持。

對於黃建材與陳歐珀的參選，黃適超則說，民主進步黨之所以進步，是因為提名機制相當完整，至於包括他個人及其他參選人的誠信問題，交由選民與鄉親們來檢視。

民進黨立委初選預計4月17日前完成協調，若協調失敗，在4月22起至5月17日完成初選民調，決定最終出線人選。

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