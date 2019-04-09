民進黨南市立委初選 一、四選區協調無果

2019-04-09 23:52

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨台南立委初選今晚進行協調，有競爭的第一、四選區協調無果，已登記參選人皆表達參選到底立場，將進行下一階段初選作業。

民進黨中央派員與台南市長黃偉哲在新營黨部進行協調，出現競爭的第一選區4人都出席，第四選區3人僅前立委李俊毅出席，市議員林宜瑾、蔡旺詮缺席。

第一選區參選者有現任立委葉宜津、前副市長顏純左、前農委會副主委李退之、前市議員賴惠員。

協調會場不開放，與會人士轉述，協調過程中，顏純左質疑目前任黃偉哲民治市政中心辦公室主任賴惠員涉嫌帶職參選，利用上班時間從事初選活動。顏純左曾透過簡訊向黃偉哲表達希望約束賴，黃偉哲回應因換手機，真的沒看到。

賴惠員否認有濫用行政資源參選；稱從4月1日至5月1日已請假，辦選舉活動都有請假，職缺是機要職，上班時間彈性，自認上班時間都超過8小時以上。反問顏純左擔任副市長兼任民進黨台南市黨部主委期間才是「帶職參選」的始祖，氣氛數度緊繃。

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