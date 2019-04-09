協調不成 民進黨嘉市立委初選繼續走程序

2019-04-09 22:42

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕民進黨嘉義市立委黨內初選4搶1競爭激烈，今晚在市黨部首度進行協調，因前任市議員黃盈智出國，變成「三缺一」，到場的立委李俊俋、現任市議員王美惠、前市議長林承勳女兒林柏妗等3人都沒人選擇退讓，協調會進行約45分鐘結束；市黨部執行長林振誠說，4月17日協調截止日前，如仍協調不成，就會以初選民調方式產生人選。

協調會由中央黨部委託台南市長黃偉哲、中央黨部中常委陳茂松在市黨部主持協調，以不公開方式進行。黃偉哲因行程遲到約半小時，協調會開始不久，王美惠一度還向黨部人員借機車去「跑攤」，約莫10多分鐘後再回來繼續協調。

這場黨內初選打得火熱，尚未協調前，「黨內互打」情況不斷，據悉，協調會現場也有火藥味，因都沒人選擇退讓，李俊俋、王美惠、林柏妗等3位參選人，皆表達要繼續走初選程序。

會後，李俊俋說，他建議依民進黨公職提名候選人提名條例施行細則相關規範，在民調前，舉辦政見發表會或是其他有利於選務進行的活動；林柏妗也說，她贊成民調前舉辦政見說明會；王美惠認為，過去立委初選並無此例，恐怕會吵翻天且殺到見骨，強調選民看重的是平日服務。

黃盈智服務處主任吳溪瀨說，黃盈智人在美國，無法參加協調會，黃尊重黨內初選慣例。

林振誠說，黨中央會聽取各參選人意見，再作進一步決定，如4月17日協調截止日前，仍協調不成，將於4月22日至5月17日期間執行民調。

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