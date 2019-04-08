民進黨立委初選台南一選區戰情激烈 綠營支持者：別打壞了

2019-04-08 14:56

［記者王涵平／台南報導］民進黨南市立委初選第一選區4人競逐，選情白熱化，參選人雖早各具知名度，仍是陸空大作戰，煙硝味濃厚，綠營支持者憂慮影響未來總統大選，希望眾選將不要在立委初選就打壞了。

南市立委第一選區包括後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區等11區。初選參選人有現任立委葉宜津、前南市副市長顏純左、前農委會副主委李退之、前南市議員賴惠員等4人。

照理說，4人並非政治生面孔，而是長期經營基層，已具有相當的知名度，且輔選經驗豐富，面對黨內初選應能輕鬆以對，未料，隨著電話民調日期接近，4人的選戰策略幾乎是鋪天蓋地的地毯式進行。

除了傳統的看板、文宣、宣傳車、記者會、辦活動、廣告，電台、網路社群等空戰也不能少，公開的競爭態勢多元，檯面下較勁更是招數盡出，坐轎的即使不出聲，扛轎的熱血也很難控制。

面對初選當成大選在打，綠營支持者認為與總統初選不無關係，雖然台南阿姐葉宜津在登記初選之前就呼籲英德合作，更憂心初選會選到出現無法彌補的裂縫，但沒有人喜歡輸的感覺，連動的立委、總統初選選情日益激烈，綠營支持者只能暗自議論憂心，千萬不要把選戰打壞了。

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