蘇震清突然宣布退出立委初選 鍾佳濱：我也非常意外

2019-03-29 20:53

〔記者李立法／屏東報導〕積極為下屆屏東縣長選舉做準備的蘇震清，對於爭取黨內立委初選勢在必得，今天下午卻突然宣布退出初選，宛如在政壇丟下震撼彈，競爭對手鍾佳濱也說「非常意外」。

據了解，屏東第1選區是民進黨唯一有2位現任立委登記初選的選區，若能在今天登記截止前協調出1人參選，免去進入黨內實質協調程序，願意退讓的一方可獲列入不分區立委安全名單，但蘇震清並未證實黨中央是否這方面的承諾，只強調會努力爭取不分區立委，繼續服務屏東鄉親，目前民進黨內屏東籍不分區立委分別有周春米及立法院長蘇嘉全（蘇震清的叔叔）。

蘇震清退出黨內初選區後，地方有關縣長選舉的「條件說」甚囂塵上，蘇震清、鍾佳濱兩人均強調沒有這樣的事，一切以打贏立委及總統選戰為首要目標，以後的事以後再說。

民進黨屏東縣黨部表示，屏東縣立委第2選區分別有現任立委莊瑞雄及前立委鄭朝明登記黨內初選，第一選區有蘇震清及鍾佳濱登記，蘇震清宣布退出，若要撤銷登記，需報請黨中央核准，事後可退還民調費、保證金及2/3登記費。

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