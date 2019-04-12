立委初選拚創意 法律直播衝網路聲量

2019-04-12 08:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣立委初選競爭激烈，有意參選第二選區的縣議員林思銘，以律師專業背景，昨晚首度推出法律直播會客室，一方面宣導畢業季防詐騙、提供即時諮詢服務，另一方面也拉抬網路聲量。

林思銘表示，新竹縣長期存在新人重複政治舊人的老路，年輕人認為應該要給新人機會才是，但問題不是新人好、還是舊人好，而是誰有專業能力及服務民眾的經驗，誰能真正反應民意，才是值得縣民信賴。

林思銘說，過去自己所提的選舉政見都已實現，認真有效率，政見不需等到下屆淪為口號，因此深獲選民信任，連任五屆議員。他強調，不能停留在過去的思維，網路聲量的政治新思維，用年輕人喜歡的方式跟大家溝通，國民黨才能超越民進黨，才能重返執政。

林思銘日前先玩起年輕人時下的抖音，以洗腦旋律搭配手勢，後排還有助理群伴舞，希望透過網路創意行銷，讓人耳目一新。11日晚間8點再推出思銘會客室的法律直播。

林思銘粉絲團粉絲團小編劉志枰說，林思銘以政治人物同時是律師身分開啟網路直播，結合時下年輕人可能會碰到的法律問題，像昨晚直播就是因應畢業季即將到來，詐騙集團抓準了人性的弱點，誘騙社會新鮮人急於找工作心態，提供帳戶被詐騙拿去當人頭帳戶使用，莫名吃上刑責問題，開起法律常識直播題目，也開放網友提問，提供最即時的諮詢服務。

劉志枰並預告，目前除直播法律常識、在地銅板美食介紹及領有街頭藝人證的脊髓損傷朋友來帶領藝術活動直播外，接下來還會規劃開放Q&A直播頻道，接受民眾cell in到府來開啟直播，透過直播拉近與民眾距離。

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