國民黨新北市立委提名初選 5個選區有8人登記

2019-04-10 17:33

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市立法委員提名初選第2梯次登記作業今天下午結束，共有第6選區周勝考、第8選區邱烽堯兩人登記；連同日前登記，5個選區共有8人完成登記作業，新北市黨部主委李乾龍表示，將在4月17日前召開協調會。

第2梯次辦理登記的選區包括:第5選區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）、第6選區（板橋西區65里）、第7選區（板橋東區61里）、第8選區（中和區76里）、第10（土城、三峽）選區。

第2梯次登記的8人名單包括:第5選區黃志雄；第6選區林國春、周勝考；第7選區柯志恩；第8選區張智倫、邱烽堯；第10選區林金結、李嘉進。而之前盛傳有意參選的盧嘉辰則退居幕後輔選，未登記參選。

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