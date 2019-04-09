民進黨立委初選 南市第4選區參選人蔡旺詮婉拒出席協商

2019-04-09 17:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨南市立委初選第4選區，針對今（9）日晚上新營黨部將舉行的立委初選協商，蔡旺詮首位表態「婉拒參與」，並提早請假，宣布參選到底，爭取廣大民意支持。

民進黨南市2020立委第4選區（新市、永康、新化），為南市新增選區，登記參選人有林宜瑾、李俊毅及蔡旺詮3位。

蔡旺詮表示，這次地方選舉民進黨敗選後，黨公職應該都感受到人民對政治的希望求新求變，以及對於派系政治壟斷的反省聲浪，在在顯示人民對政治及政黨的信任度的降低，於此當下，政黨不論是民進黨或是國民黨，都應該避免協商程序，既然已登記，則應把選擇權交由人民決定，因此，決定婉拒出席協商，堅定參選到底，不和稀泥並由廣大的民意來決定次民進黨的立委人選。

曾擔任過2屆市黨部主委的蔡旺詮表示，雖然各政黨都有所謂的協商流程，但往往協商過程充滿妥協丶不公開和想像空間，反而給人民對政治更加不信任，所以，主張各政黨應該儘可能避免協商程序，力求簡單透明，直接把參選人的選擇權交由人民決定，才是目前最好的方法，若是透過少數的協商來決定人選，如此只會讓人民對政治更冷漠，對政黨更失望而己，回歸民意的感受才是王道。

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