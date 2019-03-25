民進黨立委初選 宜蘭前副縣長黃適超登記了

2019-03-25 12:48

［記者張議晨／宜蘭報導］民進黨區域立委初選今天登記起跑，宜蘭縣前副縣長黃適超，今在妻子蔡金惠陪同下，於上午11點30分完成登記；黃適超說，黨內有民主機制，盼與其他競爭者來場君子之爭。

黃適超今上午11點率近百支持者在縣黨部前造勢，他說，去年他卸下副縣長一職後，協助黨內地方大選，但走訪地方時發現中央即便政策立意良善，但缺乏與地方的溝通，未能順利「接地氣」，這樣狀況必須改變，民進黨才能在宜蘭挽回頹勢。

黃適超說，立委重任是扮演地方與中央橋梁，這次大選民進黨絕對要贏，他願意承擔，贏回這一場選舉；黨內提名機制行之多年，希望其他參選人照體制完成初選，由鄉親選出最優秀立委。

宜蘭縣區域立委應選1席，現任立委陳歐珀連任兩屆，民進黨除黃適超登記外，縣黨部主委黃建財也宣布參選，至於陳歐珀，去年角逐宜蘭縣長失利後，至今則仍未鬆口是否角逐連任。

陳歐珀去年8月受訪時，曾指選縣長就不選立委；對此，黃適超表示，個人決定跟判斷，他不予置評，且初選機制未規定曾說過那些話，就不能參選。

黃適超強調，初選是公平公正的競爭，希望每位候選人都不去互相詆毀對方，只需講對方的好，民進黨唯有團結才能勝選。

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