黨內先互打！ 2020桃園區域立委人選 藍3月綠4月初選

2019-03-05 00:17

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨在桃園市現有2席區域立委，競選桃園市長失利的中壢區立委陳學聖、平鎮區立委呂玉玲都有意尋求連任，但兩人連任之路面臨黨內挑戰，國民黨桃園市黨部已在2月底與這兩選區的相關人選協調，預計3月10日左右公告黨內初選的領表和登記作業。

同樣有桃園不能輸的壓力，民進黨桃園市黨部預計4月初辦理黨內初選的領表和登記作業，主委張火爐認為去年底九合一大選，鄭文燦個人雖為民進黨守住桃園市的執政權，但民進黨議員席次仍大幅落後國民黨、選的並不理想，立委選情黨內尚無法樂觀分析，除了黨派經營，個人魅力成了勝選很大關鍵，民進黨在各選區會更謹慎、認真佈局。

國民黨部分，在陳學聖參選市長失利後，國民黨本屆不分區立委也是前桃園縣長吳志揚已表態參選，甫以第一高票連任的中壢區市議員魯明哲也將投入選戰，吳、魯兩人近日已在中壢街頭掛上斗大的競選看板，互別苗頭；而平鎮、龍潭區的呂玉玲，同樣有黃敬平、舒翠玲兩位議員表態參選。

國民黨桃園市黨部除了先啟動中、平鎮區的立委黨內初選作業，其他選區有意參選者眾，桃園區有市議員萬美玲、詹江村；蘆竹、龜山區有前立委陳根德、黃國園黨部主委于北辰表態參選；八德、大溪區有前市議員楊朝偉、中常委侯佳齡、前立委孫大千；楊梅區同是中央委員的陳維德、徐慧伊（天成醫療體系董事長張育美的女兒）等人，也都有意投入立委選戰。

民進黨下屆立委被點名選將，除了八德、大溪區持續與無黨的現任立委趙正宇合作，蘆竹、龜山區的鄭運鵬尋求連任，桃園區有現任立委鄭寶清、前市議員范綱祥，中壢區有市議員彭俊豪考慮參選、不排除與綠黨王浩宇合作，平鎮有現任不分區立委蔣絜安、市議員楊家俍，桃園農田水利會總幹事黃金德的兒子黃世杰另宣布在楊梅區挑戰現任陳賴素美。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/