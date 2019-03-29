民進黨立委初選登記截止 這幾個選區「空空的」…

2019-03-29 20:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨區域立委初選登記今天截止，初選區（上次民進黨得票超過42.5％）無人登記或未完成登記區域包括台中市第二選區（現任立委為國民黨顏寬恒）、苗栗縣第二選區（現任國民黨徐志榮）、南投縣第二選區（現任國民黨許淑華）、雲林縣第二選區（現任民進黨劉建國）、花蓮縣（現任民進黨蕭美琴）等5個選區。

民進黨這次共列出53個初選區，這些區域為2016年立委選舉中民進黨得票超過42.5％的選區，週五登記截止，其中有5個選區無人登記或登記未成功，黨務主管說，這5區會變成徵召區或是策略合作選區，提名策略小組會去尋找、協調適當人選。舉例來說，雲林縣的劉建國是因為戶籍謄本日期沒有確認好，導致烏龍而未登記完成，不過中執會最後還是可能會徵召他。

初選區中有32個區域只有一人登記，為同額競選，只要候選人經過資格審查，則不需進行民調。

黨務主管說，53個初選區中，另有16個選區超過一人登記，將進入協調，若協調不成就要進行民調，由民調高者獲得民進黨提名。其中，屏東的蘇震清今天宣布禮讓鍾佳濱，爭取不分區立委，不過尚未撤回登記，若蘇震清協調後退出，將可全額領回民調費30萬、保證金10及2/3的登記費20萬元。

超過一人登記的16區包括新北市第2選區，民進黨現任議員李坤城挑戰現任立委林淑芬；新北市第3選區，前議員邱婷蔚、議員李余典挑戰剛補選上的立委余天；新北第6選區，新北市議員何博文將挑戰現任立委張宏陸。

桃園市第2選區，桃園市鄭顧問黃世杰將挑戰現任立委陳賴素美；桃園第4選區，前議員范綱祥將挑戰現任立委鄭寶清。

台中市部分，第1選區的立法院副院長蔡其昌也面臨台中市議員吳敏濟挑戰。高雄市在2020立委選舉將少一個選區，現任立委多無人挑戰，僅第8選區中，議員鄭光峰挑戰現任立委賴瑞隆。

台南市部分，現任立委葉宜津（台南市第一選區）面臨多人挑戰，包括前議員賴惠員、台南市前副市長顏純左、農委會前副主委李退之等人都登記；新增的台南市第4選區也有議員林宜瑾、蔡旺詮、前立委李俊毅登記。

除了台南市，嘉義市也是參選爆炸區，前議員黃盈智、議員王美慧、嘉義市小英之友會理事林柏妗將挑戰現任立委李俊俋。宜蘭縣的現任立委陳歐珀面臨前宜蘭縣副縣長黃適超、宜蘭縣黨部主委黃建財挑戰。

彰化縣第1選區，剛在補選落敗的前鹿港鎮長黃振彥捲土重來，將對上議員陳秀寶。雲林縣第1選區，現任立委蘇治芬已經表態不連任，轉支持前麥寮鄉長許忠富，議員林文彬、前議員蔡秋敏也登記初選。屏東縣第2選區，登記者包括現任立委莊瑞雄；前立委鄭朝明。

原本傳出將單挑現任立委陳明文的嘉義前縣長張花冠，今天下午發出聲明，宣示「團結才是力量的基礎」，表態放棄參與這次民進黨立委初選提名登記，支持陳明文爭取連任。

黨務主管說，新竹市、基隆市等選區雖然有民進黨現任立委，不過因為2016年的立委選舉中，民進黨未得票超過42.5％門檻，因此仍列在20個艱困選區當中，要等之後才會處理。

民進黨中執會日前通過立委提名程序，現任立委選區的登記3月25至29日，4月17日立委初選協調截止，初選民調分組抽籤是當天中執會後，4月22日至5月17日民調，必要時得延展一週，5月22日公告提名名單。

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