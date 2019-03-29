繼續拚！黃振彥登記立委初選 PK陳秀寶

2019-03-29 18:52

首次上稿 18:00

更新時間 18:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣立委民進黨內初選登記今天下午5點截止登記，立委補選失利的前鹿港鎮長黃振彥，搶在截止前15分鐘完成登記，原本全縣4個立委選區原本只有1人登記，同額不用競爭，黃振彥登記後，將與現任縣議員陳秀寶競爭，縣黨部說，會先協調，若協調不成，5月初啟動民調機制，5月中旬提報人選。

彰化縣4個選區民進黨內初選登記結果，第1選區（鹿和區）縣議員陳秀寶、前鹿港鎮長黃振彥；第2選區現任立委黃秀芳；第3選區（二林區）現任立委洪宗熠；第4選區（員林區）現任立委陳素月。

黃振彥做過縣議員，與現任縣議員陳秀寶曾是議會同事，問政歷練有重疊之處，誰能出線，須經過協調或民調決定，其他選區單1個人登記，而且都是現任，都可望順利獲得提名。

黃振彥說，經過2個星期的沉澱後，在各方的鼓勵勸進下，他再度鼓氣勇氣，承擔起責任使命完成黨内提名登記，接下來會謹遵黨的提名機制，公平參與初選。

而導演出身的前彰化縣文化局長陳文彬，一度被地方視為可能參選的人選之一，不過，他沒有領表，但在臉書呼應呼應縣黨部主委邱建富團結為黨，他說，為了民進黨在彰化鹿港、和美選區的團結和諧，他決議將自己擺回更底層、更艱困、更無人可見的民主教育工作上。

陳文彬在臉書以「總是要有人來做苦工，成功不必在我。」呼籲全黨團結，並宣布退出彰化縣第1選區立委初選。

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