2020立委初選 苗栗縣綠營「等無人」

2019-03-29 17:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆立委選舉，苗栗縣海線（第1選區）、山線（第2選區）兩席區域立委，國民黨已提名現任的陳超明、徐志榮競選連任；民進黨對苗栗縣海線立委採徵召方式，山線立委的黨內初選登記於今天下午5點截止，沒有人到縣黨部登記，將報由中央處理。

國民黨中常會於27日通過下屆區域立委選舉第一梯次10個選區提名案，其中包括苗栗縣第一選區的陳超明、第二選區的徐志榮等兩名現任立委，將代表藍營競選連任。

民進黨中執會則於13日決議通過，下屆區域立委選舉有20個艱困選區將採徵召，其中包括苗栗縣第一選區，其餘採黨內初選作業提名。民進黨苗栗縣黨部於25日到今天，進行第二選區黨內初選登記，但到下午5點截止，無人登記。

民進黨縣黨部主委杜文卿說，因初選無人登記，將報請中央處理；他指出，苗栗縣對於民進黨而言，是「艱困選區中的艱困選區」，加上黨於去年地方公職人員選舉選情低迷，更讓地方黨員「沒信心」，因此缺乏意願。

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