高雄某科大教授性騷傳增至百人受害 校方：有新個案已2次通報

高雄市某科大一名資深男教授遭學生指控性騷擾，受害女學生先是在網路上調查得知至少22人受害，後續傳出串聯人數已近百人。（資料照）

2025/01/20 16:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市某科大一名資深男教授遭學生指控性騷擾，受害女學生先是在網路上調查得知至少22人受害，後續傳出串聯人數已近百人，不過，校方回應，仍要以向學校實際調查、通報為主，因涉及性平法規，詳細人數無法告知，但確實有增加受害者，已進行第二次通報。

據了解，涉及性騷的教授是該校併校前就在其中一校任教的資深教授，吹哨者受害女學生在網路所述，她從從大一至大三不斷被這名教授騷擾包括摸頭、摸手、摟肩、摟腰、有意無意摸屁股、假意拍肩實際碰胸部等，去年12月26日中午她到教授研究室還鑰匙，卻被關門後摸頭、抬下巴、用雙手揉臉，當下覺得非常不舒服，教授還從背後雙手從脖子抱著我，並用下巴蹭女同學的脖子，讓她覺得噁心、發抖、想吐。

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女同學將此事在社群平台Dcard上寫出來後，後續收到其他同學，甚至最遠可以追溯到前7屆的學長姐回應也曾有類似遭遇，並在線上串聯受害者，學生初步統計恐有上百人。並傳出該名教授今年將要退休。

對此，校方今再說明，同學線上串聯之資料，需要時間調查、確認身分，目前調查階段無法提供目前受害人數資訊。本案被檢舉教授過去未有檢舉紀錄。

針對新增害受害人數，校方說，本校依照性平法規，在本案通報翌日即由性平會組成調查小組，業已完成第一次調查訪談，後續因發現受害者增加而進行第二次通報。預計於年前針對目前新增個案，召開性平會議審議後續處理事宜。

另涉案教授日前於學校教評會已決議「涉案教師暫時停聘3個月」，至於該教授是否申請提早退休？校方強調，依性別平等教育法第26條規定，校園性別事件經本校性平會調查屬實後，將依教師法規定予行為人解聘、不續聘、停聘或其他適當之懲處；另依同法第35條規定，本校於知悉教師涉有校園性別事件，且依法辦理其停聘、解聘、不續聘期間，「不得受理其退休或資遣案之申請」。如調查屬實，學校必定嚴懲，絕不寬貸。

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