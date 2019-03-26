民進黨立委初選登記第2天 陳賴素美槓上黃世杰

2019-03-26 17:39

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨桃園市黨部辦理立委初選登記，繼前市議員范綱祥完成登記後，立委鄭寶清、陳賴素美則是今天完成登記；由於陳賴素美批評對手前市府顧問黃世杰偽造市長鄭文燦推薦信函，對此，鄭文燦昨天受訪時表示，無論是現任立委或挑戰者，都會說是「鄭文燦」推薦，這些都是個人行為，他不會干涉，也不會介入。黃世杰表示，市長除行政職務外，還要負責民進黨在桃園成敗，因此對參選人使用「鄭文燦」推薦字樣是持開放態度，另外，他擔任市府參議、顧問4年，鄭文燦是他的老闆，老闆推薦員工是合情合理的事情。

民進黨立委初選昨天起開放領表登記，其中，范綱祥、鄭寶清登記第四選區（桃園），陳賴素美則是第二選區，預計立委鄭運鵬、市府前顧問黃世杰將於明天辦理登記，陳賴素美更發布訊息指控，對手黃世杰近日發放文宣，上有鄭文燦簽名的推薦文字，但她親自詢問過鄭文燦，鄭文燦說自己是市長要中立，不得使用推薦，陳賴素美認為，黃世杰身為律師，未經同意直接偽造鄭文燦簽名！這樣是不對的。

鄭文燦說，黨內有很多人參選文宣、看板都是用「鄭文燦」推薦，包括陳賴素美也說她也會用「鄭文燦」推薦，但這些都是參選人個人行為，與他無關；另外他也會幫所有參選人講好話，但只講好話、不授權，包含鄭寶清、黃世杰等多個參選人好像都要用，或有預定要用，他堅持立場中立，初選階段不會表示意見。

鄭文燦說，他推薦陳賴素美的場合、次數，超過黃世杰10倍；黃世杰、鄭寶清分別在看板跟DM有用到「鄭文燦」的肖像，都是由參選人自己決定，就像上次議員選舉一樣，都是議員自己做的，他的大原則就是中立立場，初選不會表示意見，每個參選人場合都會說好話，至於參選人有引述，或者是自己寫的，都是他們自己做的。

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