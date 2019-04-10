台南立委初選兩將互槓 顏純左籲民調前查賴惠員是否瀆職

2019-04-10 12:56

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨台南立委初選一選區顏純左、賴惠員互槓，顏純左指賴帶公職參選，呼籲民調前查清是否瀆職嫌疑。

顏純左指出，他擔任副縣長、副市長12年，對公務人員應依法行政一事相當注意，公務人員登記為公職候選人才能依法請事假，現在只是民進黨黨內初選，賴還有公職在身，怎麼可以利用上班時間從事競選活動，而且賴擔任公職時間尚淺，按規定也還未有特休假，為何能一次請1個月假，於法無據又是何人准假？市長黃偉哲昨晚協調會上承諾了解。

針對賴惠員指顏是帶職參選始祖，顏純左反駁，2004年民進黨並未舉行台南縣長黨內初選，也事前報備過，2014年的黨部主委屬人民團體職務，並非公職選舉，也獲得當時市長賴清德同意，2018年參加市長黨內初選時，早在1年多前就辭去副市長職務，賴惠員指控是空穴來風。

台南市政府人事處強調，會全面檢視賴惠員差勤是否合乎規範，一切秉公辦理，如有任何問題，將再對外說明。

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