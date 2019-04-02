高雄芭樂又簽約賣出281公噸 農業局長：高市府變農糧署？

2019-04-02 16:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕上海曾泰股權投資基金公司今天在高雄市長韓國瑜見證下，與高雄市農會簽下1年10億元合約，其中包括燕巢、美濃共281公噸芭樂，高雄市農業局長吳芳銘強調，市府一直很努力拓展通路，高雄芭樂均價也維持全台最高，他質疑，農糧署難道沒有角色？高雄市政府變成農糧署了？

農業局說明，年初以來氣候溫暖，加速夏果生長，今年夏天預估總產量約4萬3800公噸，較去年同期增加2％。農業局持續拓展外銷市場通路，配合國內共同運銷，將番石榴內外兼具多角化行銷，價格平穩高於全台均價，讓高雄站穩「番石榴故鄉」名號。

統計至今年3月底，高雄水果外銷總量為3766.9公噸，較去年同期1871.9外銷量成長量達201.2％，主要外銷果品為鳳梨2796.2公噸；其次為番石榴，外銷量已達381.3公噸。高雄市是番石榴重點生產基地，更是主力外銷的果品之一，主要外銷國為加拿大、新加坡以及港澳地區，農業局多年來以「高雄首選」打開國際行銷通路，外銷實績年年創下紀錄。

今天下午在高雄市長韓國瑜見證下，上海曾泰股權投資基金公司簽訂1年10億元合約，包括燕巢40櫃與美濃2櫃總共42個貨櫃，281公噸的芭樂，含運送貿易總價值約1380萬元新台幣。

農業局說明，為增進番石榴行銷多角化，近期與國內大型通路合作，包括全聯以及家樂福等通路，首推高雄農產展及高雄月活動，番石榴也為主要推廣品項之一，此外，今年截至3月底，高雄番石榴共同運銷交易量已達4623公噸，占全台78％，今年3月平均價格為每公斤18.3元，高於全台均價每公斤17.8元，有效穩定全台番石榴價格。

吳芳銘指出，番石榴稱得上高雄的驕傲，今年穩定供貨加拿大、星馬及港澳地區，現階段高雄芭樂盛產，預期將在短期內完成42個貨櫃芭樂出貨，將有助舒緩芭樂產銷壓力，達到擴大高雄農產外銷貿易與穩定農民收益的目的。

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