慘！芭樂大崩盤 豬豬連吃一個月芭樂都吃膩了...

2019-04-02 14:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉芭樂產地價格盪到每台斤剩3至5元（成本10元／台斤），果農血本無歸，欲哭無淚，有人拿去餵豬，但豬隻每天吃芭樂，現在都吃膩了。

盛傳「貨出去，人進來」讓果農對「行情」有期待

其實這時候並不是芭樂的產期，早在過年後，芭樂農就要剪枝停產，讓樹株休息，但去年底九合一選舉結束，產地盛傳「貨出去，人進來，高雄發大財」，讓果農對「芭樂春季行情」有期待，於是繼續包粒，造成3月大爆量，價格大崩盤。

王姓芭樂農，家裡養100多隻黑豬，上個月開始，每餐供應芭樂，到最近豬已吃膩，只見他把一顆顆的芭樂丟進豬欄內，豬豬真的不賞臉。

他說，這些芭樂都是次級品，現在賣到市場去一定賠本，他只好拿來餵豬，省一點飼料錢，若豬也不吃就拿去做堆肥。

有民眾期待政府大量採購外銷，以解燃眉之急，但溪州農會總幹事彭顯賦說，這一季並非芭樂的正常產季，產出的芭樂品質不優，他並不建議把次等品質的芭樂外銷，這將會衝擊到溪州芭樂的好口碑。他建議農民把次等芭樂拿來做有機堆肥，提昇地利，改良土壤品質。

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