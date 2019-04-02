芭樂為何崩盤？果農：相信「貨出去、錢進來」被害死

2019-04-02 00:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕芭樂為何價格大崩盤？彰化縣溪州鄉有農民坦言「其實是芭樂農自己造成的」。

根據農糧署的資料統計，去年3月全台各市場芭樂總量為4028公噸，今年3月總量為6809公噸，今年足足比去年同期多了2781公噸，增加近7成的量，而價格也從去年的30.5元掉到今年的17.1元。數量說明一切，供過於求。

為何3月爆大量？溪州鄉鄭姓芭樂農說，芭樂的產量是可以控制的，芭樂幼果套袋稱為「包粒」，農民包粒3個月後就可採摘上市。

他說，過去2年芭樂價格非常平穩，去年9月、10月就甚至出現每公斤100元的天價，農民看價格越飆越高，「包粒」越包越多。

他說，依往例，「包粒」到年底就要踩煞車，因為春節過後巿場需求會下降，但去年底九合一選舉國民黨大勝，「貨出去，錢進來」喊得震天價響，很多人以為高雄靠中國可以「發大財」，特別是位於高雄的燕巢就是國內芭樂的最大產區，彰化農民（溪州產量第二）就跟它賭賭看，結果3個月後「輸到吃土」。

鄭姓農民說，他相信有更多芭樂農業跟他賭，就因為相信韓國瑜的「貨出去，錢進來，大家發大財」，農民猛包粒，市場需求沒増加，價格大崩盤，這是「自食惡果」。一句政治口號，真得會害死農民。

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