高雄芭樂今運抵中國富士康 郭台銘當起賣果郎1小時完售

2019-03-21 18:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄燕巢芭樂被譽為「泥火山上的珍珠」，今運抵中國深圳富士康廠區，董事長郭台銘親自當起賣果郎，員工搶貨1小時完售，從採摘到完售只花了48小時。

市府農業局表示，高雄燕巢芭樂因為泥火山地質的土壤，適合芭樂和蜜棗的生長，品質優良口碑佳，在燕巢農會建立「燕之巢」品牌，打響知名度，相對價格比較高，在批發市場上，比其他地區的芭樂，平均價格高出6至10元。

農業局指出，董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜日前簽約，預計以每周600箱、每箱10公斤、連續10周送往中國富士康公司，讓富士康員工享用高雄首選的芭樂，3月19日裝箱出貨，首航中國深圳富士康，今已順利抵達廠區。

農業局說，目前高雄燕巢芭樂在果菜市場每公斤批發價約30元，鴻海以每公斤38元購買，回饋照顧農民，同時快篩檢驗，落實安全農業。

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