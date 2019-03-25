不當上班族！ 碩士夫妻返鄉種芭樂 收入高3成

2019-03-25 20:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉芭樂農民江潁彥、蕭百容夫妻都擁有國立大學碩士學歷，畢業後當起上班族，兩人月薪合計超過12萬元，2年前他們請辭返鄉從農種植1.5公頃的芭樂園，靠著對無毒栽培理念的堅持及社頭農會輔導下，第1年栽種就獲得豐收，收入超過150萬，比當上班族多3成。2人表示，返鄉從農增加的不只收入，還多了陪伴家人的時間。

31歲蕭百容表示，家中芭樂園原本由爺爺奶奶經營30年，10年前交棒給父母，未料父親中風行動不便，母親一肩扛下重擔，卻因此積勞成疾，因病逝世，不忍芭樂園就此無人管理荒廢，2年前決定辭掉工作先返鄉幫忙，去年跟丈夫結婚後，他也著辭掉工作一起種芭樂，反本還擔心沒務農過的他會不習慣，結果現在他每天比蕭百容早起，比蕭百容晚歸，更愛當農夫。

32歲的江潁彥說，大學就讀屏東科大農藝系，研究所就讀生物系，雖然沒當過農夫，可是對植物充滿興趣，從事青農後，逐一把對無毒種植的理念實現，也研究適合芭樂的有機肥料、益菌等，每天幾乎朝6晚6，忙得不可開交，去年採收價格不錯，收入也比當上班族多3成，雖然當農夫辛苦，可是時間可以自己控制，最重要的多了很多陪伴家人的時間。

蕭百容說，2個人管理1公頃半果園實屬不易，尤其進入結果期跟採收期都需要大量人力，加入社頭鄉農會成立的青年農友聯誼會，彼此分享資訊、資源與通路，讓青農生產後面對行銷不致手足無措，甚至幫忙找臨時工，是協助青農留鄉的關鍵。

社頭農會總幹事蕭浚二表示，當前已來到農業世代交替關卡，會有更多的老農退休，青農崛起，青農有很多新思維與行動力，值得讚賞，也透過合作的模式，將通路與產量增加，相較之下更能有利潤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/