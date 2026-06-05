韓國選舉衝突！首爾投票所被包圍 警民對峙35小時後運出票箱

抗議者包圍南韓首爾一個投票站，要求停止計票並重新舉行選舉。（路透）

韓國3日舉行全國地方選舉，首爾等10多個投票所傳出因缺少投票用紙導致投票中斷事件，期間有民眾主張選舉舞弊，包圍投票所，阻止投票箱運出，對峙持續至第2天；其中，首爾松坡區蠶室7洞第2投票所的2個投票箱遭到示威者長達35小時的封鎖，直到今（5）早警方才突破示威者防線成功運出。

綜合媒體報導，投票當天，有17個投票所發生缺少投票用紙的情況，包括首爾江南、廣津、銅雀、瑞草、松坡5區的14個，仁川市延壽區2個、京畿道華城市1個。有投票所讓選民空等超過一個半小時，部分選民因此放棄投票離開；另有投票所將投票截止時間從下午6時延長至晚上10時。

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包括保守派YouTuber及大批民眾於當晚10時許集結包圍首爾蠶室7洞第2投票站，抗議將投票箱搬出投票站。示威者主張，為公正起見，不得對該站選票進行計票。

警方於今（5）天上午7時30分部署千名警力，嘗試進入投票所，並向示威者喊話，若非法拘禁選務人員或毀損選舉管理設備等，將依「公職選舉法」受到處罰，要求自行解散，然而，示威者組成人牆拒絕讓路，並高唱國歌抵抗，警方隨後逐一將示威者拖離，部分示威者目睹投票箱被運走時放聲痛哭。

警方最終於8時54分將2個票箱搬出投票站，將其裝車送往計票地點，該2個票箱裝有約2000名選民投入的選票。在將這些選票計入計票最終結果之後，才能從法律上確認吳世勳當選首爾市長。

抗議者4日聚集在韓國首爾松坡區一個投票站前，要求暫停計票。（法新社）

韓國首爾松坡區一處投票所外，警方5日聚集驅散抗議者。（法新社）

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