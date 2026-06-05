印尼男北海道發狂！ 警察面前持刀狂砍釀1死2傷

這起事件發生在4日晚間9時15分左右，地點位於北海道千歲市信濃1丁目的住宅區街道上，距離JR千歲站西北方約2公里。圖為千歲站。（圖擷取自Google Maps）

日本北海道日前發生1起駭人聽聞的街頭兇殺案。1名自稱居住在千葉縣的27歲印尼籍男子，4日晚間在北海道千歲市街頭，持菜刀瘋狂砍刺1名21歲的同鄉年輕女子。恐怖的是，他竟然在接獲報案、剛趕到現場的日本警察「眼皮子底下」公然揮刀猛刺，受害女子因腹部中刀失血過多，送醫搶救後宣告不治，而警察也在壓制嫌犯過程中受傷。

綜合日媒報導，這起事件發生在4日晚間9時15分左右，地點位於北海道千歲市信濃1丁目的住宅區街道上，距離JR千歲站西北方約2公里。當晚警方接獲民眾報案趕往現場，沒想到剛抵達目擊地點，就撞見27歲的印尼籍嫌犯正手持菜刀，當著警察的面，情緒失控地朝著21歲印尼籍女子拉哈尤（Sri Rahayu）的腹部連續猛刺數刀。

請繼續往下閱讀...

現場目擊民眾餘悸猶存地表示：「當時先是聽到街上傳來淒厲的大聲慘叫，往窗下一看，就看到1名女性已經倒在地上。趕到的警察立刻衝上去制伏，用腳死死踩住掉落的菜刀，將行兇男子壓制在地上。」

在驚險的逮捕過程中，1名奮不顧身壓制嫌犯的日本警察，以及死者身旁的1名印尼籍男性友人也雙雙受傷，所幸2人送醫治療後均無生命危險。然而，腹部慘遭多刀重創的拉哈尤，在送醫後仍因傷勢過重宣告不治。

當地警方表示，27歲的嫌犯自稱在千葉縣擔任兼職人員，而21歲的死者則居住在千歲市。2人彼此認識，初步研判為熟人或情侶關係。嫌犯落網後對犯行供認不諱，並冷血坦承：「我當時就是抱著殺死她的意圖才刺下去的。」

目前日本警方已將全案依殺人罪嫌移送法辦，並針對2人的情感、金錢糾紛等具體行兇動機展開進一步深入調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法