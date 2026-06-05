為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌稱「新書皆客觀事實」 卓冠廷批可笑：竄改事實、踐踏他人

    2026/06/05 11:39 即時新聞／綜合報導
    現任民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，引發大量昔日時代力量人士不滿，質疑黃扭曲歷史、抹黑昔日戰友。（資料照）

    現任民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，引發大量昔日時代力量人士不滿，質疑黃扭曲歷史、抹黑昔日戰友。（資料照）

    現任民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，引發大量昔日時代力量人士不滿，質疑黃扭曲歷史、抹黑昔日戰友。在沉默數日後黃國昌今宣稱「新書皆客觀事實」，並稱檢方不起訴書的事實「寫得太簡略」。對此新北市議員卓冠廷批評黃國昌「可笑」，質疑黃國昌竄改事實、踐踏他人來成就自己，「被你指控的人又何須吞忍？」

    黃國昌批王婉諭當初沒參加抗爭 發動政治攻擊大可不必

    黃國昌在近日出版的新書中聲稱，2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，最後剩自己還在「堅持」，戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。對此，民進黨新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷出面反駁，自揭夫妻倆藏了8年的瘡疤，也就是洪慈庸當時流產的憾事，怒轟黃國昌竟然有臉扭曲歷史。「時代力量」昨也發出聲明，要求黃國昌應「公開道歉、更正內容、下架書籍」。

    在爭議延燒之餘黃國昌第一時間並未對外回應，直到今日他才對媒體表示，他在書裡面所呈現的都是客觀的事實，他也批評時力黨主席王婉諭當初根本沒參加勞基法抗爭，「發動政治攻擊，我真的覺得大可不必」。

    黃國昌稱不知洪慈庸流產 反批卓冠廷刻意扭曲

    針對洪慈庸流產一事，黃國昌直言，「這種私密的事情，外人怎麼可能會知道細節」，並稱卓講的根本完全都不是事實。黃國昌也說，政治不外乎人性，被刻意扭曲他很遺憾，強調書中呈現都是客觀事實，反批卓冠廷發動政治攻擊。

    針對媒體追問，驅離的時間點到底是什麼時候？黃國昌也稱，那幾天的抗爭是有史以來最大的禁制區，直播的畫面錄得都非常清楚，相關報導與影像仍然存在，這些客觀事實不難還原。他強調自己在抗議現場待到最後，並稱「現在你突然問我說是4 點17分還是4點32分，我真的沒有辦法回答這種層次的問題」，大家回去爬梳那個時候的新聞報導，都可以佐證。

    對此卓冠廷在臉書發文表示，「黃國昌稍早的回應我看了。他躲在側翼後面兩天，但到現在還沒走出自己的平行世界。或許以後也不會」。

    針對黃國昌稱「客觀事實，報導、影像尚存，不難還原」、「我覺得政治啊，不外乎人性」、「對於被刻意這樣子的扭曲啊，我只能說我非常的遺憾」，卓冠廷也砲轟「可笑的是，這些話，恰好就是我們對你這本書的質疑」。

    卓冠廷強調，為何八年來為了不模糊陳抗初衷而從沒提過的事，我們現在選擇說出來？就是因為你徹底扭曲事實。當同志抱病一起在凱道前靜坐50幾小時、加碼絕食，到最後凌晨四點多清場。你不必感謝，但何須竄改事實、踐踏他人來成就自己、完成你離開時力的交代？被你指控的人又何須吞忍？

    卓冠廷批評，黃國昌還在繼續演荒野中孤獨一匹狼的劇碼。硬凹自己都是客觀忠實描述事實，反控別人都是攻擊。他是英雄，別人都是叛徒。卓冠廷也諷刺，黃國昌今天說的話，簡直就在講黃國昌自己。既然知道，那就麻煩你自己原封不動吞回去。

    相關新聞

    新書指「戰友落跑」惹議 黃國昌稱客觀呈現：政治攻擊大可不必

    遭黃國昌批藉新書政治攻擊 王婉諭回嗆：換黨就換了腦袋

    新書「戰友不見」挨轟！黃國昌喊客觀事實 卓冠廷送還一句話

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播