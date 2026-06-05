黃國昌稱「新書皆客觀事實」 卓冠廷批可笑：竄改事實、踐踏他人

現任民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，引發大量昔日時代力量人士不滿，質疑黃扭曲歷史、抹黑昔日戰友。（資料照）

現任民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，引發大量昔日時代力量人士不滿，質疑黃扭曲歷史、抹黑昔日戰友。在沉默數日後黃國昌今宣稱「新書皆客觀事實」，並稱檢方不起訴書的事實「寫得太簡略」。對此新北市議員卓冠廷批評黃國昌「可笑」，質疑黃國昌竄改事實、踐踏他人來成就自己，「被你指控的人又何須吞忍？」

黃國昌批王婉諭當初沒參加抗爭 發動政治攻擊大可不必

黃國昌在近日出版的新書中聲稱，2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，最後剩自己還在「堅持」，戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。對此，民進黨新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷出面反駁，自揭夫妻倆藏了8年的瘡疤，也就是洪慈庸當時流產的憾事，怒轟黃國昌竟然有臉扭曲歷史。「時代力量」昨也發出聲明，要求黃國昌應「公開道歉、更正內容、下架書籍」。

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在爭議延燒之餘黃國昌第一時間並未對外回應，直到今日他才對媒體表示，他在書裡面所呈現的都是客觀的事實，他也批評時力黨主席王婉諭當初根本沒參加勞基法抗爭，「發動政治攻擊，我真的覺得大可不必」。

黃國昌稱不知洪慈庸流產 反批卓冠廷刻意扭曲

針對洪慈庸流產一事，黃國昌直言，「這種私密的事情，外人怎麼可能會知道細節」，並稱卓講的根本完全都不是事實。黃國昌也說，政治不外乎人性，被刻意扭曲他很遺憾，強調書中呈現都是客觀事實，反批卓冠廷發動政治攻擊。

針對媒體追問，驅離的時間點到底是什麼時候？黃國昌也稱，那幾天的抗爭是有史以來最大的禁制區，直播的畫面錄得都非常清楚，相關報導與影像仍然存在，這些客觀事實不難還原。他強調自己在抗議現場待到最後，並稱「現在你突然問我說是4 點17分還是4點32分，我真的沒有辦法回答這種層次的問題」，大家回去爬梳那個時候的新聞報導，都可以佐證。

對此卓冠廷在臉書發文表示，「黃國昌稍早的回應我看了。他躲在側翼後面兩天，但到現在還沒走出自己的平行世界。或許以後也不會」。

針對黃國昌稱「客觀事實，報導、影像尚存，不難還原」、「我覺得政治啊，不外乎人性」、「對於被刻意這樣子的扭曲啊，我只能說我非常的遺憾」，卓冠廷也砲轟「可笑的是，這些話，恰好就是我們對你這本書的質疑」。

卓冠廷強調，為何八年來為了不模糊陳抗初衷而從沒提過的事，我們現在選擇說出來？就是因為你徹底扭曲事實。當同志抱病一起在凱道前靜坐50幾小時、加碼絕食，到最後凌晨四點多清場。你不必感謝，但何須竄改事實、踐踏他人來成就自己、完成你離開時力的交代？被你指控的人又何須吞忍？

卓冠廷批評，黃國昌還在繼續演荒野中孤獨一匹狼的劇碼。硬凹自己都是客觀忠實描述事實，反控別人都是攻擊。他是英雄，別人都是叛徒。卓冠廷也諷刺，黃國昌今天說的話，簡直就在講黃國昌自己。既然知道，那就麻煩你自己原封不動吞回去。

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