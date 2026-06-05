遭黃國昌批藉新書政治攻擊 王婉諭回嗆：換黨就換了腦袋

對於黃國昌認為時力要求他為新書《向光前行》公開道歉並下架書籍是政治攻擊一事，現任時代力量主席王婉諭反批黃「換黨就換腦袋」，回應不了問題就質疑別人動機。（本報資料照，記者廖雪茹攝）

民眾黨黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，但當中提及昔日率時代力量立委赴凱道靜坐抗議「勞基法」修法等事，卻引發時代力量譴責「竄改歷史」，要求立即道歉、下架書籍。對此，黃今早稱書中內容「客觀」，對被外界的政治攻擊扭曲感到相當遺憾；時力現任主席王婉諭則回嗆黃「換黨就換了腦袋」，今日的他正打臉8年前的他。

黃國昌新書《向光前行》中，提及他2018年擔任時力黨主席期間，和昔日戰友林昶佐、洪慈庸等人參與勞基法修法抗爭，但後二者都「先閃人」，遭洪丈夫、現任新北市議員卓冠廷駁稱黃知道洪「小產」、還和他上街抗爭；時力黨中央亦斥責黃不該為墊高自己「竄改歷史」，要求黃公開道歉、更正內容並下架書籍。但黃今早強調書中內容客觀呈現，反批外界政治攻擊。

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對此，王婉諭回應，這就是黃國昌最標準的「問A答B、轉移焦點」，無法回應質疑，就質疑別人的動機。她表示，當年她確實沒有參與抗爭，但那場抗爭是時力重要的一段歷史，而她作為黨主席有有義務查證事實，維護時力及參與抗爭夥伴的聲譽。

王婉諭強調，真正發動政治攻擊一直是黃國昌，這件事情發生不過八年，當年參與者都還歷歷在目，直播、不起訴書、黨團新聞稿紀錄也都非常清楚，質問黃作為昔日黨主席，這些新聞稿都是在他意志下執行，為何8年後的「可以打臉8年前的黃國昌？」何以因黨籍從時代力量換成民眾黨，就換了腦袋、換了一份記憶？

王婉諭痛批，黃國昌說了一個謊，硬凹到底、死不認錯就要說更多謊、秀更多的下限來圓謊，指出他新書引起的爭議，從黃國昌這幾年的政治軌跡，為什麼會從光明走向黑暗，都可以用這個道理來說明。

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