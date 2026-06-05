竹南郵務車司機遭眼鏡行少東砍死 死者兄盼「防範未然」

竹南郵局司機遭眼鏡行少東砍死，死者兄（圖）盼「防範未然」。（民眾提供）

苗栗縣竹南郵局昨日發生61歲楊姓外包司機遭36歲劉男持菜刀砍殺身亡的喋血憾事。據了解，劉男曾是職業軍人，目前回到家中開設的眼鏡行當少東，劉父稱劉男因噪音問題憤而行兇；死者楊男兄長、苗栗市前文山里長、立委邱鎮軍秘書楊金福說，見到弟弟被砍到幾乎可看到心臟讓他相當悲痛，也希望此事能凸顯需防範未然的措施。

楊金福說，在任何一個單位都一樣，有事件發生若出現一些凸顯的東西，應該要先防範未然，這應該去進行；楊金福說，昨日接獲噩耗，只能強忍悲傷協助處理弟弟後事，但見到弟弟大體仍感到痛心。據了解，死者楊男單身獨自在苗栗市租屋，為家中6兄弟姊妹中排行老三。

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楊男前主管說，與楊男共事約5、6年，楊男個性雖較獨來獨往，但公事上有什麼要求楊男皆盡量配合，個性也好相處，通常楊男下班後即自行離開，對於其生活並非非常了解，就工作上而言，楊男工作上皆沒有問題。

劉男今天被警方移送時，面對詢問為何下毒手，劉男低頭不發一語。

劉嫌被移送。（民眾提供）

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