新書「戰友不見」挨轟！黃國昌喊客觀事實 卓冠廷送還一句話

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》被砲轟不實，黃國昌說對這種政治攻擊感到遺憾，卓冠廷回應，政治不外乎人性這句話，他原封不動的送給黃國昌。（卓冠廷提供）

民眾黨主席黃國昌發新書《向光前行》，提到他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，前立委林昶佐、洪慈庸等戰友凌晨都不見了，引新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷砲轟說謊，黃國昌今表示，對這種政治攻擊感到非常遺憾，自己在書中呈現的都是客觀事實；卓冠廷對此回應，政治不外乎人性這句話，他原封不動的送給黃，「你好自為之」。

卓冠廷說，黃國昌新書自週三被揭露不實，隔了兩天，黃國昌還是沒有回答最關鍵的問題，為什麼當他的戰友當時抱病陪他從週五的晚上，一路坐到禮拜一的凌晨四點，這50幾個小時陪他抗議，他在書中不僅沒有感謝，反而是踐踏別人，寫別人先繞跑、是叛徒，就他自己最厲害，黃國昌繼續扮演荒野中孤獨的狼，只有他是揭弊英雄，這就是黃國昌可悲的地方。

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對於黃國昌說「客觀事實，報導、影像尚存，不難還原」、「我覺得政治啊，不外乎人性」、「對於被刻意這樣子的扭曲啊，我只能說我非常的遺憾」等話語，卓冠廷說，可笑的是，這些話「恰好就是我們對你這本書的質疑」。

他強調，為何8年來為了不模糊陳抗初衷而從沒提過的事，現在選擇說出來？就是因為黃徹底扭曲事實。他不必感謝，但何須竄改事實、踐踏他人來成就自己、完成他離開時力的交代？被他指控的人又何須吞忍？

卓冠廷說，黃國昌還在繼續演荒野中孤獨一匹狼的劇碼，硬凹自己都是客觀忠實描述事實，反控別人都是攻擊，他是英雄，別人都是叛徒，但黃國昌今天說的話，簡直就在講黃國昌自己。「既然知道，那就麻煩你自己原封不動吞回去」。

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