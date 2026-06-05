去不成中國海峽論壇 饒慶鈴避談想去目的

台東縣長饒慶鈴去不成中國海峽論壇，今天表示既去不成，目的就不必說了。（記者黃明堂攝）

陸委會昨天首度對地方政府人員赴海峽論壇祭出禁令。原本已向中央提出申請的台東縣長饒慶鈴，確定未獲核准。饒慶鈴今天對此回應，強調自己能不能成行根本不重要，她最在意的，是台東鄉親切身關心的各項問題究竟能不能真正獲得解決，不過，媒體追問想去解決什麼問題？她說既然去不成，就不必說了。

饒慶鈴表示，無法親自出席確實有些可惜，但這份可惜並非源於個人行程受阻，而是少了一個能與各方直接對話、為地方尋求突破的機會。她指出，自己一向將「縣長」這個職位定位為溝通的平台，只要這個平台能為台東加分、為縣民爭取到實質利益，就是很有價值的事。至於被問到是否會覺得委屈，她直言，身為一縣之長，關心人民的需求遠比關心自己的行程安排來得重要，因此個人去不成並不是什麼天大的事。

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饒慶鈴透露這次是受到論壇主辦單位邀請，而她過去在擔任台東縣議長及縣長期間，也曾兩度赴會。她認為對話與溝通向來是解決問題的有效途徑，重點不在於採取哪種具體形式，而是在於主事者有沒有把民眾放在心上。對於目前尚未收到中央拒絕的具體理由，她表示只能尊重結果，但也堅定強調「不去，不代表不做事」，解決問題的方法條條大路通羅馬，未來依然會透過各種可能的管道，繼續為台東爭取應有的權益。

此外，針對陸委會擔憂地方首長出席會淪為對岸「統戰樣板」的說法，饒慶鈴則呼籲不要低估了台灣人民的智慧，她對國人的判斷能力非常有信心。

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