新書指「戰友落跑」惹議 黃國昌稱客觀呈現：政治攻擊大可不必

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》中關於2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭內容，遭時力黨主席王婉諭批評「篡改歷史」，要求道歉並立即下架，黃今早回應稱，書中內容均客觀呈現，突然政治攻擊「大可不必」。（本報資料照）

民眾黨黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，但當中提及昔日率時代力量立委赴凱道靜坐抗議「勞基法」修法等事，卻引發時代力量譴責「竄改歷史」，要求立即道歉、下架書籍。對此，黃今早稱書中內容「客觀」，對被外界的政治攻擊扭曲感到相當遺憾；強調自己當年最後離開、還徒步至台大醫院關心戰友，書中內容皆是客觀呈現。

黃國昌近日發表新書《向光前行》引發爭議，其中寫道他2018年擔任時力黨主席期間，和昔日戰友林昶佐、洪慈庸等人參與勞基法修法抗爭，但後二者都「先閃人」，遭洪丈夫、現任新北市議員卓冠廷駁稱黃知道洪當時「小產」還和他上街抗爭；時力黨中央也聲明反擊黃不能為墊高自己「竄改歷史」，要求黃公開道歉，更正內容並下架書籍。

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對此，黃今早回應稱，政治不外乎人性，對於他新書內容遭外界扭曲，他非常遺憾。當時時力五位立委一開始堅守議場，後轉去總統府前繼續抗爭，相關報導、影像都在，而書中呈現的「全部都是客觀的事實」，不該藉此來發動政治攻擊。

對於卓冠廷稱洪抗爭當時剛「小產」，黃無奈表示這種私密的事情，他作為外人「怎麼可能會知道細節？」稱其説法完全都不是事實。黃指稱，那晚抗爭他是待到最後才被驅離的，他不願意上警備車，同時關心其他人動向，才知道其他人在台大醫院，他也從總統府「步行」到台大醫院去看夥伴們，結果到了醫院才知道其他人「早就離開了」。

談及現任時力主席王婉諭稱他新書內容與當時背景不符，黃直言王當年根本沒有參加勞基法抗爭，而當時的不起訴書事實寫得「都太過簡略」，但當時非常多的媒體、甚至直播都有完整的呈現，認為王此時跳出來對她完全不了解的事情發言、發動政治攻擊，「真的覺得大可不必」，也無法理解「現在」的時力堅持要他道歉的要求。

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