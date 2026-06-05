鄭麗文被哈佛學者「拷問」國民黨擋軍購 牛煦庭：和美方互動直來直往

國民黨主席鄭麗文正率團訪美，並於波士頓接受國際 Podcast 節目 WorldViews 專訪。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文正率團訪美，今日於哈佛大學與學者閉門座談，傳出鄭麗文當場被學者質疑國民黨是否擋軍購，對此，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，和美方互動就是直來直往，把想法說清楚。和平穩定一直是國民黨的基調，也無需變成非黑即白的二選一，加強國防和對話降低風險是可以並行的。

鄭麗文今日抵達波士頓，與哈佛大學學者閉門座談，傳出學者分別從軍購預算、兩岸情勢，到台灣身分認同等議題「拷問」鄭麗文。鄭麗文強調國民黨支持軍購，但無法接受空白授權，並認為建立台灣的防衛能力，與創造兩岸和平的契機並不牴觸。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭表示，和美方互動就是直來直往，把想法說清楚。和平穩定一直是國民黨的基調，也無需變成非黑即白的二選一，加強國防和對話降低風險是可以並行的。任何一個國家都必須對憲法忠誠，遵照《中華民國憲法》的意旨來處理兩岸事務，本來就是化解衝突、降低風險的一種方式。

牛煦庭說，尤其在面對國際局勢快速變化的情況下，頭腦要更靈活，身段也要更柔軟。大家都必須做好準備，才有辦法透過溝通對話，確保和平的道路能夠穩定地走下去。《中華民國憲法》在這方面具有非常重要的價值，這個價值應該被彰顯，而不是被選擇性地挑選適用。

牛煦庭指出，民進黨執政以來常常是在吃「憲法自助餐」，這樣的狀況並不好。應該以促進中華民國國家利益為前提，遵照憲法精神來辦事。「我想鄭主席的意思，應該也不會背離這樣的方向」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法